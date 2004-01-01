Philips Wave-ready voor beheer op afstand

Profiteer op afstand van de kracht, veelzijdigheid en intelligentie in uw Philips Signage 3650 EcoDesign-schermen met Wave. Dit evolutionaire cloudplatform biedt u volledige controle, met vereenvoudigde installatie en configuratie, bewaking en bediening van schermen, het upgraden van firmware, het beheren van afspeellijsten en het instellen van energieschema's. Bespaar tijd, energie en impact op het milieu.