We hebben reeds zeer positieve ervaring met de Philips Ambilight n.l. onze oude TV is de Philips Cineos 32PF9731D/10. Deze TV heeft 2-zijdig Ambilight zeer goed beeld en goede bedienings functies. Daarom was het voor ons maar een kleine stap om weer te kiezen voor een Philips TV 49 inch met het Ambilight systeem. De nieuwe Philips TV van de 6000 series is van het zelfde hoge nivo en heeft prima beeld, goede eigenschappen en tal van mogelijkheden door de Smart functie. Het design is mooi strak en hierdoor krijg je niet de indruk dat de TV zo groot is in verhouding tot onze oude 32 inch TV.