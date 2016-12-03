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Niet meer leverbaar

5000 seriesFull HD LED-TV

47PFK5199/12

2

| (4) Reviews & awards

Full HD LED-TV

Thuis zal iedereen genieten van het glasheldere beeld van de Philips Full HD LED-TV uit de 5200-serie. We hebben een modern frameloos ontwerp gecombineerd met Ambilight voor een nog rijkere kijkervaring.

Bekijk alle voordelen
TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

Met tweezijdig Ambilight

Full HD LED-TV

  • 119 cm (47")

  • Full HD LED-TV

  • DVB-T/C/S/S2

Digital Crystal Clear: precisie die u wilt delen

Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor natuurlijk beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete soap, het nieuws wilt zien of met vrienden een video wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.

Frameloos ontwerp: geen randen, dus meer TV om van te genieten

Slank. Minimalistisch. Onopvallend. De frameloze rand is van schitterend glas van hoge kwaliteit en is afgerond met ultradun aluminium. Maximaal beeld, maximaal kijkplezier.

100 Hz PMR voor vloeiende bewegende beelden

100 Hz PMR voor vloeiende bewegende beelden

Niets is beter dan de adrenalinestoot van games, snelle sporten of actiefilms en daarom heeft deze Philips-TV 100 Hz Perfect Motion Rate. U geniet dus van uiterst vloeiende beelden, want ook al gaat uw hart tekeer, het beeld moet rustig blijven.

Technische specificaties

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Recensies

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2.0

van 5

4

Reviews & awards

5
3

03/12/2016

Deutschland

Deutschland

Kein SmartTV aber dennoch super!

Funktioniert einwandfrei, super Bild, super Ton, aber leider zu wenig Anschlüsse vorhanden. Das Ambilight ist auch sehr gut!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

26/12/2019

Deutschland

Deutschland

Leider sehr schlecht!

Ich habe das Produkt gekauft weil er relativ viel Zoll damals hatte und sehr günstig war. Der Sound ist katastrophal und das Switchen zwischen Kanälen ist einfach unglaublich langsam.

Deze review is gemaakt voor 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Datum gebruik 2017-12-26

Deze review is gemaakt voor 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Datum gebruik 2017-12-26

20/12/2015

Deutschland

Deutschland

Schlechtes Gerät

Hallo, ein sehr schlechtes Gerät. Nach zwei Tagen hat die erste Fernbedienung nicht getan. Nach genau einem Jahr hat auch die Zweite nicht getan. Gerät muß ständig updates machen damit es funktioniert. Probleme mit Bild und Ton gehabt. Bild und Ton kamen Zeitverschoben. Finger weg davon.

Deze review is gemaakt voor 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

Deze review is gemaakt voor 5000 series 47PFK5199 Full HD LED TV

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. Software-upgrade vereist voor TV pauzeren en opnemen via USB. Ga naar www.philips.com/TV en klik op Ondersteuning voor meer informatie over de software-update.

  2. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  3. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  4. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  5. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips-spelers.