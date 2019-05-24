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Niet meer leverbaar
43PFT4132/12
Ultraslanke Full HD LED-TV
Stijlvol design en een goede prijs-kwaliteitverhouding. De Philips 4100-TV met Digital Crystal Clear biedt Full HD-beeldkwaliteit, hoog contrast en helder geluid. Dit gebruiksvriendelijke model geeft een geweldige entertainmentervaring.
108 cm (43")
Full HD LED-TV
DVB-T/T2/C
Wanneer onze teams een nieuwe televisie ontwikkelen, denken ze goed na over elk aspect: van technologie tot ontwerp. De ultramoderne voetjes zijn ontwikkeld om ruimte onder uw TV te creëren, daar waar normaal gesproken een traditionele standaard staat, en zorgen voor een nog intensere kijkervaring. Het effect? Een televisie die er mag zijn en die knipoogt naar de toekomst.
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
Vermijd kabelwirwar met een enkele HDMI-kabel die beeld- en geluidssignalen van uw randapparatuur naar uw TV overbrengt. Doordat HDMI de signalen ongecomprimeerd overbrengt, gaat de goede kwaliteit van de bron niet verloren. Samen met Philips EasyLink hebt u slechts één afstandsbediening nodig voor de meeste handelingen op uw TV, DVD-speler, Blu-ray-speler, set-top box of home cinema-systeem.
3.9
van 5
18
Reviews & awards
deco
24/05/2019
Norge
Enkel og praktisk
Enkelt og praktisk TV - apparat. Kjøpt til bruk på soverommet og er meget fornøyd.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 32PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Kaffekopp
10/05/2019
Norge
Svært god TV for pengene!
Svært god TV. Bildet er skarpt og fargene er klare og varme. Den er veldig elegant siden den har så tynn ramme, og er pen å se på. Lyden er mer enn godkjent, men det kan selvsagt ikke sammenlignes med et musikkanlegg.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 43PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 43PFT4132 Svært slank LED-TV med Full HD
CloudStrifeTM
06/01/2018
Italia
Ottimo televisore
Bellissima qualita si vede davvero bene audio ottimo e montaggio semplice inoltre 32 pollici Full HD.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 49PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4100 series 49PFT4132 TV LED ultra sottile Full HD
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.