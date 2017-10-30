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Niet meer leverbaar
24PHT4022/12
Ultraslanke LED-TV
De Philips 4000-TV is gemaakt voor plezier en zorgt voor hoogwaardige beelden op een klein scherm. Hij is zo compact dat hij snel en moeiteloos kan worden verplaatst. Dankzij het minimalistische design is deze TV een welkome aanvulling in iedere ruimte.
60 cm (24")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
Dankzij LED-achtergrondverlichting profiteert u niet alleen van een laag energieverbruik en slanke vormgeving, maar bovendien van een hoge helderheid, ongelofelijk contrast en levendige kleuren.
Stijlvol, compact en licht. Met deze kleine TV kijkt u eenvoudig uw favoriete programma's in de keuken, blijft u op de hoogte van het nieuws terwijl u aan het werk bent in de garage en kunt u de sportuitslagen in de gaten houden tijdens een barbecue. Deze draagbare TV is uw beste maatje.
2.7
van 5
3
Reviews & awards
gatodbotas52
30/10/2017
Portugal
Fiabilidade da Philips através dos tempos
A televisão em si tem boa imagem. A Philips deveria mandar instruções adequadas para as pessoas conseguirem sintonizar os canais e outros.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHT4022 Televisor LED ultra fino
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHT4022 Televisor LED ultra fino
GarthDinas
02/05/2018
United Kingdom
Not a very sharp picture.
The picture is not very sharp, sub titles are not very clear,
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHT4022 Ultra Slim LED TV
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHT4022 Ultra Slim LED TV
Jethro
29/04/2019
España
Desastre, como no Philips
Nunca intuitivo y no se pueden ordenar los canales, solo los favoritos.
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHT4022 Televisor LED ultrafino
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHT4022 Televisor LED ultrafino
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.