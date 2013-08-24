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Niet meer leverbaar
E Line
58,4 cm (23")
Full HD-scherm
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
SmartImage Lite is een exclusieve combinatie van toonaangevende, door Philips ontworpen technologieën die de inhoud van uw scherm analyseert. Afhankelijk van het door u gekozen scenario verbetert SmartImage Lite op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging, de scherpte en de tekst van teksttoepassingen, afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties. En dat alles in real time en met één druk op de knop.
SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
micha12359
24/08/2013
Deutschland
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften
SUPER GERÄT! sehr empfehlenswert! Günstiger Einkauf per Versand im INTERNET hat prima funktioniert. Das Gerät hat meine Erwartungen voll erfüllt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
riki57
01/09/2013
Italia
prodotto eccelllente
ottimo prodotto lucentezza di alta qualità ottimo rapporto prezzo qualità
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED