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Niet meer leverbaar

4000 seriesSlanke Full HD LED-TV

22PFK4000/12

4.4

| (22) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

Slanke Full HD LED-TV

Alles wat u nodig hebt in één compact design: de slanke LED-TV met Digital Crystal Clear uit de Philips 4000-serie. Geniet van levendige beelden, helder geluid en nieuwe functies zoals handige extra USB- en HDMI-poorten. De ideale keuze voor elke kamer in uw huis.

Bekijk alle voordelen
TV brand claim gold

99,91% van de mensen die Ambilight TV proberen, willen hem nooit meer teruggeven. 1

Met Digital Crystal Clear

Slanke Full HD LED-TV

  • 56 cm (22")

  • Full HD LED-TV

  • DVB-T/C/S/S2

PC-ingang om beelden vanaf uw computer te tonen op het TV-scherm

Gebruik uw TV als monitor. Sluit eenvoudig aan via een VGA-kabel en u kunt direct beginnen.

USB voor weergave van multimedia

USB voor weergave van multimedia

Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

Compacte draagbare TV: altijd van de partij

Stijlvol, compact en licht. Met deze kleine TV kijkt u eenvoudig uw favoriete programma's in de keuken, blijft u op de hoogte van het nieuws terwijl u aan het werk bent in de garage en kunt u de sportuitslagen in de gaten houden tijdens een barbecue. Deze draagbare TV is uw beste maatje.

Technische specificaties

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Recensies

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4.4

van 5

22

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

17/07/2016

Nederland

Nederland

prima product voor gebruik met satschotel in de caravan

Las in een andere productreview problemen met het monteren van de voetjes van het apparaat. Nou, dat klopt. Voor de gemiddelde eindgebruiker is dat nauwelijks te doen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFK4000 Slanke Full HD LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFK4000 Slanke Full HD LED-TV

21/06/2016

Nederland

Nederland

Super tv

Alles zit er op en er aan! Messcherp beeld! Makkelijk in gebruik.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFK4000 Slanke Full HD LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFK4000 Slanke Full HD LED-TV

27/05/2016

Nederland

Nederland

Prima aankoop en goede prijsstelling

Perfect voor Camping en Thuisgebruik zowel CI+ Ziggo alsook CI+ Canal Digitaal (zonder verder receiver benodigd), tevens als Monitor inzetbaar op PC. Kwestie van Source kiezen en Hopla, werkt direct goed.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFK4000 Slanke Full HD LED-TV

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFK4000 Slanke Full HD LED-TV

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven. 

  1. EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.

  2. Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

  3. De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

  4. (Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.