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Niet meer leverbaar
Slanke Full HD LED-TV
Alles wat u nodig hebt in één compact design: de slanke LED-TV met Digital Crystal Clear uit de Philips 4000-serie. Geniet van levendige beelden, helder geluid en nieuwe functies zoals handige extra USB- en HDMI-poorten. De ideale keuze voor elke kamer in uw huis.
56 cm (22")
Full HD LED-TV
DVB-T/C/S/S2
Gebruik uw TV als monitor. Sluit eenvoudig aan via een VGA-kabel en u kunt direct beginnen.
Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.
Stijlvol, compact en licht. Met deze kleine TV kijkt u eenvoudig uw favoriete programma's in de keuken, blijft u op de hoogte van het nieuws terwijl u aan het werk bent in de garage en kunt u de sportuitslagen in de gaten houden tijdens een barbecue. Deze draagbare TV is uw beste maatje.
4.4
van 5
22
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Edge
17/07/2016
Nederland
prima product voor gebruik met satschotel in de caravan
Las in een andere productreview problemen met het monteren van de voetjes van het apparaat. Nou, dat klopt. Voor de gemiddelde eindgebruiker is dat nauwelijks te doen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFK4000 Slanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFK4000 Slanke Full HD LED-TV
sita
21/06/2016
Nederland
Super tv
Alles zit er op en er aan! Messcherp beeld! Makkelijk in gebruik.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFK4000 Slanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFK4000 Slanke Full HD LED-TV
Tinus66
27/05/2016
Nederland
Prima aankoop en goede prijsstelling
Perfect voor Camping en Thuisgebruik zowel CI+ Ziggo alsook CI+ Canal Digitaal (zonder verder receiver benodigd), tevens als Monitor inzetbaar op PC. Kwestie van Source kiezen en Hopla, werkt direct goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFK4000 Slanke Full HD LED-TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 22PFK4000 Slanke Full HD LED-TV
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.