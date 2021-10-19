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Niet meer leverbaar
Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand
Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.
V Line
22 (54,6 cm (21,5") diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.
4.0
van 5
7
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Legolas_006
19/10/2021
España
Geverifieerde koper
El monitor funciona perfectamente
Le doy 5 estrellas porque es un monitor que cumple con todo lo que se le puede pedir. Nunca falla y la configuración que permite realizar en la imagen es muy buena. Hecho en falta tener más de un conector HDMI pero muy contento igualmente.
Voordelen
Buena resolución por buen precio
Nadelen
Una sola entrada HDMI
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Datum gebruik 2021-04-19
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 243V7QSB Monitor LCD Full HD
Datum gebruik 2021-04-19
Lemgo68
16/01/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
1st class pc monitor
It looks good on my work desk great depth of colour easy to set up.photos and graphics look great on this monitor
Voordelen
Very good price
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum gebruik 2018-12-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum gebruik 2018-12-16
merovingio
06/03/2018
Italia
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
ottimo monitor da 27 pollici, qualità discreta e prezzo non elevato.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 273V7QSB Monitor LCD Full HD
"IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse