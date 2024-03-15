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Niet meer leverbaar

Full HD LCD-monitor

223V7QDSB/01

4.3

| (53) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand

Een perfect allround scherm met verbluffende beelden van rand tot rand. Compact ontworpen en prettig voor uw ogen.

Bekijk alle voordelen

Levendige, scherpe beelden, van rand tot rand

  • V Line

  • 22 (54,6 cm (21,5") diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Scherm met smalle rand voor een naadloos uiterlijk

De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.

SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen

SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

16:9 Full HD-scherm voor extreem scherpe beelden

Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale schermen leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Dit display beschikt over een geavanceerde Full HD-resolutie van 1920 x 1080. Full HD zorgt voor scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren dus verwacht levensechte beelden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

53

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

3

15/03/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Computerschermen

Hebben 2 schermen gekocht, de vorige was stuk, zat een hinderlijke baan in. En de schermen kreeg ik niet op de zelfde kleur. Pc heeft geen 2 HDMI poorten. Nu geen enkel probleem krijg precies de zelfde kleur. Een genot om mee te werken.

Voordelen

Snelle levering starten vlot op

Nadelen

Veel verpakkings matriaal; milieu onvriendelijk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2024-02-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2024-02-15

05/07/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goed scherp beeld

Deze monitor is mooi snel voor gamen, heeft een scherp beeld en mooie kleuren. Ik ben er zeer tevreden over

Voordelen

Reactie snelheid

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2022-07-05

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2022-07-05

23/06/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

De monitor heeft een mooi scherp beeld

hij is snel en fantastisch scherp, hij heeft een goede grote

Voordelen

gewoon goed

Nadelen

nvt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2023-05-23

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Monitor 243V7QDSB Full HD LCD-monitor

Datum gebruik 2023-05-23

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Voorwaarden

  1. "IPS"-naam/handelsmerk en verwante octrooien voor technologieën zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

  2. De maximale resolutie is alleen geschikt voor HDMI-input.

  3. Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse