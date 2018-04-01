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Niet meer leverbaar
223V5QSB6/00
LED-beelden in levendige kleuren
Geniet van levendige LED-beelden op dit Philips-beeldscherm. Met SmartControl Lite. Een geweldige keuze!
V Line
54,6 cm (21,5")
AH-IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De AH-IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.
SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.
3.3
van 5
3
Reviews & awards
Hyne
01/04/2018
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
σοτος
30/07/2019
Ελλάδα
μετρια πραγματα
η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις
Deze review is gemaakt voor 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Deze review is gemaakt voor 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
jonni5698
19/03/2020
Ελλάδα
Geverifieerde koper
ΧΡΩΜΑ
KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI
Deze review is gemaakt voor 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Datum gebruik 2019-02-19
Deze review is gemaakt voor 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Datum gebruik 2019-02-19