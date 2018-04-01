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Niet meer leverbaar

LCD-monitor met SmartControl Lite

223V5QSB6/00

3.3

| (3) Reviews & awards

LED-beelden in levendige kleuren

Geniet van levendige LED-beelden op dit Philips-beeldscherm. Met SmartControl Lite. Een geweldige keuze!

Bekijk alle voordelen

LED-beelden in levendige kleuren

  • V Line

  • 54,6 cm (21,5")

AH-IPS-scherm voor fantastische beelden met brede kijkhoeken

AH-IPS-scherm voor fantastische beelden met brede kijkhoeken

AH-IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De AH-IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

Eenvoudige aanpassing van de weergave met SmartControl Lite

SmartControl Lite is de nieuwste monitorbeheersoftware voor gebruikersinterfaces. Via de 3D-pictogrammen kunnen gebruikers de meeste monitorvariabelen met de muis afstellen, zoals kleur, helderheid, schermkalibratie, multimedia, ID-beheer enz.

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast voor rijke details in het zwart

SmartContrast is een Philips-technologie die het weergegeven beeld analyseert. Kleuren worden automatisch bijgesteld en de intensiteit van de achtergrondverlichting wordt aangepast voor een dynamische verbetering van het contrast bij digitale afbeeldingen, video's of games met donkere kleurtinten. In de modus Economisch worden het contrast en de achtergrondverlichting optimaal ingesteld voor alledaagse kantoortoepassingen en een laag energieverbruik.

Technische specificaties

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Recensies

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3.3

van 5

3

Reviews & awards

4
1

01/04/2018

Deutschland

Deutschland

Würde ich immer wieder kaufen

Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

30/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

μετρια πραγματα

η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις

Deze review is gemaakt voor 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Deze review is gemaakt voor 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

19/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

ΧΡΩΜΑ

KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI

Deze review is gemaakt voor 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Datum gebruik 2019-02-19

Deze review is gemaakt voor 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Datum gebruik 2019-02-19

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