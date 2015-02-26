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Niet meer leverbaar
LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Geniet van levendige beelden op dit aantrekkelijke, glanzende LED-beeldscherm. Met stereoluidsprekers en SmartControl Lite. Een geweldige keuze!
V Line
22" (55,9 cm)
Energy Star is een energiebezuinigingsprogramma dat wordt gesponsord door het Amerikaanse Environmental Protection Agency en dat ook in vele andere landen wordt gebruikt. De Energy Star-certificering is een garantie dat u een product aanschaft dat voldoet aan de meest recente normen voor een efficiënt energieverbruik en dat bij elk gebruik energiezuinig werkt. Nieuwe Philips-monitoren zijn gecertificeerd voor de specificaties van Energy Star 5.0 en voldoen (ruimschoots) aan deze norm. Energy Star 5.0 vereist bijvoorbeeld minder dan 1 watt stroomverbruik in de slaapstand, terwijl Philips-monitoren minder dan 0,5 watt verbruiken. Ga voor meer informatie naar www.energystar.gov.
4.1
van 5
23
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Sceper
26/02/2015
Nederland
Makkelijk in gebruik; rustig, prettig beeld.
Perfecte beeldkwaliteit en handig in gebruik. Ingebouwde geluidsboxen zijn kwalitatief minder.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
johnvanderwal13
06/10/2013
Nederland
Geverifieerde koper
de bujgeleverde software krijg ik niet aan de praat
slechte handleiding ..................zeer beknopte info
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 226V4LAB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
gosafree
07/10/2013
Deutschland
einschalten & genießen
Nach dem anschließen an den PC konnte ich sofort den Monitor benutzen. Tolles Bild und satter Kontrast bei einfacher Menüführung. Die Software muss nicht unbedingt installiert werden, da das Steuerungsmenü recht einfach ist. Nur ein HDMI-Anschluss fehlt, aber den benötige ich nicht. Jetzt kann ich Full-HD voll digital genießen, so muss es sein.................
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung