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Brilliance LCD-monitor met SmartImage
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
17S1SB/00
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Drivers voor Windows Vista - English (US)
Driverswindows98 - English (US)
Brochure
Gebruiksaanwijzing
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Wat wordt er bedoeld met inbranden, nabeelden of spookbeelden op een LCD-scherm?