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Niet meer leverbaar
43 cm (17") S-line
5:4-formaat
Aansluitingen die zowel analoge VGA-signalen als digitale DVI-signalen kunnen weergeven.
SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Afbeelding, Entertainment, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!
SmartControl II is monitorsoftware met een gebruiksvriendelijke scherminterface waarmee u gemakkelijk de resolutie, kleurinstellingen en andere weergave-instellingen kunt definiëren. Tevens kunt u instellingen opgeven voor bijvoorbeeld helderheid, contrast, klok en fase, positie, RGB, witpunt en (voor modellen met ingebouwde luidsprekers) volume-aanpassingen.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
antonio54
16/05/2012
Italia
questo prodotto ha caratteristiche buone
il monitor mi ha creato un pò di problemi per il malfunzionamento di un integrato, ma grazie al centro assistenza il problema è stato risolto.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage