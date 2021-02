Kleurtemperatuur van 5800 Kelvin voor koel wit licht

De Philips X-tremeUltinon LED gen2-mistlamp heeft een kleurtemperatuur van maximaal 5800 Kelvin en geeft een helderwitte, daglichtachtige lichtbundel. Nieuwe auto's hebben tegenwoordig verlichting met ongeveer dezelfde kleurtemperatuur, omdat is aangetoond dat die het meest geschikt is voor het menselijk oog en het zien van waarschuwingssignalen. Dankzij helderder zicht kunt u obstakels gemakkelijker zien en in een perfecte lijn rijden. En doordat u zich niet hoeft in te spannen om te ziet wat er voor u ligt, maakt helderder licht het rijden comfortabeler en aangenamer.