Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde elektronica

In het nieuwe ontwerp van de Philips Ultinon LED-lamp is de elektronica van de aansturing geïntegreerd in de behuizing. De aansturing is het brein van de LED-lamp: deze regelt prestatiefactoren zoals wattage en lichtopbrengst. Bij veel andere LED-upgrades die verkrijgbaar zijn, is de aansturing buiten de behuizing van de LED-lamp geplaatst. Bij Philips Ultinon LED-lampen is deze geïntegreerd in de behuizing. Het geoptimaliseerde ontwerp neemt daardoor zo min mogelijk ruimte in. Het geoptimaliseerde formaat van de LED-lamp past ook in kleinere armaturen. Het compacte ontwerp van de Philips Ultinon LED-lamp past in een groot aantal automodellen en kan eenvoudig worden geïnstalleerd door gespecialiseerde monteurs.