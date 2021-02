Eenvoudige installatie dankzij LED-driverbehuizing ter grootte van een luciferdoosje

De X-tremeUltinon LED gen2 heeft een kleinere driverbehuizing (die hoogspanning omzet naar de lage spanning die de LED's nodig hebben) en past zelfs in de kleinste koplampunits. De LED gen2 is kleiner dan een gewoon luciferdoosje en is daardoor gemakkelijk in elke auto te installeren.