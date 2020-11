Controleer de compatibiliteit met uw auto

Op www.philips.com/automotive vindt u de relevante informatie om te kunnen beoordelen of een optionele aansluitring nodig is voor uw model auto. Er zijn drie versies beschikbaar: type A, wordt geleverd met de Philips LED-HL [H7]. Type B en Type C, afzonderlijk verkrijgbare opties die perfect passen in andere automodellen. Een positieve lijst helpt u bij het maken van de juiste keuze. Type B is compatibel met alle Philips LED-lampen.