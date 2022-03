Geef een signaal met extra heldere buitenverlichting

Uw rijrichting tijdig signaleren naar anderen toe is van essentieel belang voor uw veiligheid. Om botsingen te voorkomen, moeten andere mensen weten wat u gaat doen. Of het nu gaat om achteruitrijden, positie kiezen of stoppen, de Philips Ultinon Pro3000-signaallampen bieden u de prestaties die u nodig hebt, zodat andere bestuurders extra tijd hebben om te reageren op uw bewegingen. Upgrade uw buitenverlichting met een intenser rood licht voor rem- en parkeerlichten achter. Uw auto zegt veel over u, dus maak een stijlstatement met Philips LED-buitenverlichting.