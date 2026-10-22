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        Niet meer leverbaar

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Elke foto vertelt uw verhaal

        Een groter scherm voor meer kijkcomfort! Bekijk uw digitale foto's in een hoge pixeldichtheid en perfecte digitale kleuren met het PhotoFrame 10FF2CMW van Philips. Nu met twee designframes om de snelheid aan te passen of per seizoen een andere achtergrond te kiezen.

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        Elke foto vertelt uw verhaal

        • 25,9 cm (10,2") LCD

        • 23,9 cm (9,4") weergavegebied

        Chique afneembare frames voor elke stemming en elk interieur

        De chique frames zijn kunstzinnig ontworpen extra's die eenvoudig te verwisselen zijn en die u op het PhotoFrame kunt klikken voor een verandering in snelheid of om het PhotoFrame op uw interieur af te stemmen.

        Werkt op AC-netstroom of draadloos met de oplaadbare batterij

        Mogelijkheid voor AC-voeding of interne batterij. Hierdoor kunt u kiezen of u uw PhotoFrame op AC-netstroom wilt gebruiken, of draadloos met de interne oplaadbare batterij.

        Eenvoudig te verwisselen designframes van geborsteld aluminium en mahonie

        De designframes zijn eenvoudig te verwisselen en luxe ontworpen extra's in geborsteld aluminium en rijk mahonie die u kunt vastklikken op uw PhotoFrame voor een andere look of om het PhotoFrame op uw interieur af te stemmen.

        Technische specificaties

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