Hoe moet ik mijn Philips-kledingstomer/alles-in-één-oplossing ontkalken?

Draagbare stomer:

Om het model van uw draagbare Philips-stomer te vinden en de juiste ontkalkingsroutine te volgen, kunt u uw gebruikershandleiding raadplegen of het modelnummer onder het waterreservoir, op de achterkant van het handvat of onder de stoomkop zien (zie afbeeldingen A en B). Voorbeelden van modelnummers zijn: STH7030/10, GC801/10.



Stomer met standaard:

Om het model van uw Philips-stomer met standaard te vinden en de juiste ontkalkingsroutine te volgen, kunt u uw gebruikershandleiding raadplegen of het modelnummer onder de voet van de stomer met standaard bekijken (zie afbeelding C). Voorbeelden van modelnummers zijn: STE3170/80, GC482/27.