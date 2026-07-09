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Philips-ondersteuning

Mijn haar komt vast te zitten in de Philips-föhn

Als je haar vast komt te zitten in je Philips-föhn wordt getrokken, volg dan het onderstaande advies om dit op te lossen. Als je haar vast komt te zitten of in je Philips-föhn wordt gezogen, volg dan het onderstaande advies om dit op te lossen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BHD512/00 , BHD720/13 , BHD500/00 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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