Mijn haar komt vast te zitten in de Philips-föhn

Zorg er tijdens het drogen van je haar voor dat het voorste deel van de Philips-föhn naar je haar is gericht. Als je je haar probeert te drogen met de achterkant van de föhn naar je haar gericht, bestaat de kans dat je haar verstrikt raakt in het ventilatierooster aan de achterkant van de föhn.



Raak niet in paniek als uw haar al vastzit in de föhn. Schakel de föhn onmiddellijk uit en trek je haar er voorzichtig uit. U kunt ook een vriend om hulp vragen.



We raden u aan de instructies in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te volgen om dergelijke problemen te voorkomen.

