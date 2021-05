Uw Sonicare-tandenborstel heeft drie verschillende intensiteitsinstellingen die op het handvat zelf worden aangegeven.



Dit zijn:



Hoge intensiteit (drie lampjes)

Gemiddelde intensiteit (twee lampjes)

Lage intensiteit (één lampje)



De standaardinstelling is hoge intensiteit. Druk op het lampje van de bijbehorende intensiteitsindicator om handmatig uw gewenste intensiteit te kiezen. U kunt dit op elk gewenst moment voor, tijdens of na het poetsen wijzigen.



Opmerking: de intensiteitsinstelling kan ook worden aangepast in de Sonicare-app.