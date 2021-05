Uw Sonicare is uitgerust met de zogenaamde SenseIQ-technologie, een verzameling slimme functies die de manier waarop u poetst observeren. Deze technologie detecteert de poetsdruk, poetsbeweging, poetsduur en geeft in realtime feedback, zodat u uw poetsroutine geleidelijk kunt verbeteren.



De functies van SenseIQ zijn:



- Realtime feedback via de lichtring aan de onderkant van uw tandenborstel:

- Feedback over schrobben

- Feedback bij te veel druk



- Adaptieve intensiteit

- Automatische aanpassing van de intensiteit om uw tandvlees te beschermen wanneer u te hard poetst



- Gepersonaliseerde aanbevelingen

- Via de Sonicare-app met kunstmatige intelligentie



- Feedback over poetsgewoonten (in de app)



De slimme functies zijn actief wanneer het SenseIQ-pictogram op de tandenborstel oplicht. Het pictogram brandt ook om aan te geven dat functies zijn in- of uitgeschakeld.