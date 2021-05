Uw Philips LatteGo-melkopschuimer combineert hogedrukstoom om geweldig melkschuim te maken met een minimalistisch en eenvoudig te reinigen design. Wanneer uw LatteGo-melkopschuimer aan het opschuimen is, is hij mogelijk luider dan normaal. Dit is heel normaal.

Als u denkt dat het geluid ongebruikelijk is of na verloop van tijd luider wordt, dan kunt u contact met ons opnemen voor meer hulp