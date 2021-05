Mijn Philips Sonicare-tandenborstel laadt niet op

Laadt uw Philips Sonicare-tandenborstel niet op? Raadpleeg deze mogelijke oorzaken en oplossingen om te proberen het probleem zelf op te lossen.

De originele oplader wordt niet gebruikt



Voor de DiamondClean-serie zijn andere oplaadglazen nodig. Hoewel de opladers er misschien hetzelfde uitzien, zijn ze niet compatibel. Raadpleeg onderstaande tabel om te controleren of u de juiste oplader gebruikt in combinatie met uw Sonicare-tandenborstel.

Naam handvat DiamondClean DiamondClean Smart DiamondClean 9000 Code op onderkant handvat HX93, HX934, HX935, HX936, HX937 HX992, HX993 HX991 Code op onderkant opladervoet HX9100 Type: CBA1001, CBA2001, CBA3001 Type: CBA5001, CBA4001 Gebruik hiervoor de originele oplader die is meegeleverd met uw Philips Sonicare-tandenborstel. De oplader die bij uw tandenborstel is meegeleverd, is mogelijk niet compatibel met een andere Philips Sonicare-tandenborstel.

Tandenborstel is niet volledig opgeladen Plaats het tandenborstelhandvat op de oplader. Als de batterij-indicator knippert of als u een pieptoon hoort, wordt uw tandenborstel opgeladen. Laad uw Philips Sonicare-tandenborstel in 24 uur volledig op.



Het is normaal dat het knipperende lampje op een bepaald moment tijdens het opladen uit gaat.



Opmerking: DailyClean 1100-modellen HX34.. hebben geen batterijlampje. Deze tandenborstels piepen twee keer wanneer ze op de oplader worden geplaatst om aan te geven dat ze worden opgeladen.

Stopcontact werkt niet Probeer een ander apparaat te gebruiken op hetzelfde stopcontact. Als dit apparaat ook niet werkt, kan het stopcontact de oorzaak zijn van het probleem. Probeer uw Philips Sonicare-tandenborstel volledig op te laden via een ander stopcontact. Mogelijk moet u het GFCI-stopcontact resetten.

Interferenties Metalen oppervlakken of andere opladers kunnen invloed hebben op uw oplader. Zorg ervoor dat de oplader niet op een metalen oppervlak staat of in de buurt van andere opladers. Plaats de oplader in een andere positie en probeer het opnieuw.





De tandenborstel is niet goed in het oplaadglas of op de oplaadpad geplaatst Als er een oplaadglas of draadloze oplaadpad is meegeleverd bij uw tandenborstel, zorg er dan voor dat de onderkant van uw tandenborstel het midden van het oplaadglas of de oplaadpad raakt.