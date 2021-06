Voordat u de Philips Lumea gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u alle haren hebt verwijderd in het gebied dat u gaat behandelen. U kunt uw lichaamshaar verwijderen door te scheren, harsen of epileren zolang het haar nog zichtbaar is. Als u ervoor kiest om te harsen, raden we u aan ten minste 24 uur te wachten voordat u de Lumea gebruikt.

Opmerking: Sommige haren groeien ook terug als u de Philips Lumea regelmatig gebruikt. Dit gebeurt omdat haren zich tijdens de behandeling in verschillende fasen van de haargroeicyclus bevinden. De haren die teruggroeien, zijn vaak zachter en dunner, en zullen uiteindelijk uitvallen.