Voordat u de Philips Lumea gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u alle haren hebt verwijderd in het gebied dat u gaat behandelen. Als er haar is achtergebleven in het gebied dat u behandelt, kan dit verbranden. Dit kan onaangenaam aanvoelen en een brandlucht of zelfs wat rook veroorzaken.

U kunt uw lichaamshaar verwijderen door te scheren, te epileren of te harsen. Als u ervoor kiest om te harsen, raden we u aan ten minste 24 uur te wachten voordat u de Lumea gebruikt.