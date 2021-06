Controleer of het mesje is verstopt met haar of tekenen van slijtage vertoont. Als het mesje verstopt is, probeer het dan af te spoelen met of te laten weken in wat lauw water tot al het haar en vuil is verwijderd. Let erop dat u uw mes niet tegen een hard oppervlak tikt, zoals de gootsteen. Hierdoor kan het mes beschadigd raken.

Vervang het mesje direct als het er beschadigd uitziet. Bezoek onze

onlineshop

om nieuwe mesjes te kopen voor uw Philips OneBlade.