Het is belangrijk dat het gebruikte knipelement of de gebruikte trimkam goed is bevestigd aan de behuizing. Als de opzetstukken niet goed zijn bevestigd, werkt de trimmer mogelijk niet of krijgt u niet het gewenste resultaat.

Het is belangrijk dat het gebruikte knipelement of de gebruikte trimkam goed is bevestigd aan de behuizing. Als de opzetstukken niet goed zijn bevestigd, werkt de trimmer mogelijk niet of krijgt u niet het gewenste resultaat.

Het is belangrijk dat het gebruikte knipelement of de gebruikte trimkam goed is bevestigd aan de behuizing. Als de opzetstukken niet goed zijn bevestigd, werkt de trimmer mogelijk niet of krijgt u niet het gewenste resultaat.

Te hard drukken met de trimmer