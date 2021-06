De Philips-neustrimmer is een multifunctioneel apparaat dat uw neus-, oor- en wenkbrauwhaar comfortabel trimt. Sommige modellen hebben een scheerhoofd met een dubbelzijdig knipelement waarbij de mesjes in een beschermkap zijn ingebouwd, zodat ze niet rechtstreeks in contact met de huid komen. Hiermee kunt u veilig de haartjes tot een korte lengte trimmen, voor een strakke look zonder risico op snijwondjes en zonder dat er aan de haren wordt getrokken. We raden u aan om de wenkbrauwkam altijd op het trimhoofd te bevestigen wanneer u wenkbrauwen trimt. Zo kunt u het haar tot de gewenste lengte trimmen.



Bekijk deze video om te zien hoe u deze trimmer gebruikt. Zie de onderstaande secties voor meer gedetailleerde instructies voor het oplossen van problemen.