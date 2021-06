De DiamondClean- en DiamondClean Smart-opladers zijn niet verwisselbaar met elkaar of met andere handvatten van Philips Sonicare-tandenborstels. Ook al knippert het oplaadlampje op het handvat, hij wordt niet goed opgeladen. Wij raden u aan altijd de originele oplader te gebruiken die is meegeleverd met uw Philips Sonicare DiamondClean- of DiamondClean Smart-tandenborstel.



Opladers zien er vergelijkbaar uit. Raadpleeg de onderstaande tabel om te controleren of u de juiste oplader gebruikt. Elk handvat is alleen compatibel met de opladervoet onder de code-ID van het handvat.

Naam handvat DiamondClean DiamondClean Smart DiamondClean 9000 Code op onderkant handvat HX93, HX934, HX935, HX936, HX937 HX992, HX993 HX991 Code op onderkant opladervoet HX9100 Type: CBA1001, CBA2001, CBA3001 Type: CBA5001, CBA4001