Algemene voorwaarden

9.1. In deze voorwaarden zijn onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot het leveren van de Producten (en de uitvoering van telefonische ondersteuning en garantieservices) en de uitvoering van services volledig vastgelegd.

9.2. Behalve zoals in lid 9.3 hierna vastgelegd zijn er geen garanties, voorwaarden of andere bepalingen die bindend zijn voor Philips met betrekking tot het leveren van de Producten of het verlenen van services, anders dan hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd.

9.3. Garanties, voorwaarden of andere bepalingen die voortvloeien uit of in verband staan met het leveren van Producten en/of het verlenen van services die anderszins in de overeenkomst worden geïmpliceerd of ingevoegd volgens de wet, het gewoonterecht of toepasselijke wetgeving in het land waarin u het Product of de services hebt gekocht of anderszins (met inbegrip en zonder beperking van geïmpliceerde bepalingen van kwaliteit, geschiktheid voor doeleinden, redelijke zorg en vaardigheid) worden hierbij voor zover wettelijk toegestaan uitdrukkelijk uitgesloten. Philips is er met name niet verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.



9.4. Niets in de overeenkomst zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor (i) overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid door ons of (ii) fraude of (iii) schending van de door toepasselijke verplichte nationale wetgeving met betrekking tot het eigendomsrecht geïmpliceerde verplichtingen of (iv) aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.



9.5. ONDER VOORBEHOUD VAN CLAUSULE 9.4 EN 9.6 IS PHILIPS KRACHTENS DE OVEREENKOMST NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, OVEREENKOMSTEN, GEGEVENS OF VOOR GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE OF ANDERE SCHADE, ONGEACHT WAARUIT DEZE VOORTVLOEIT EN ONGEACHT OF DEZE IS VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF WANPRESTATIE OF ANDERSZINS. DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PHILIPS KRACHTENS DE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF DEZE IS VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IS IN GEEN GEVAL HOGER DAN HET DOOR U AAN PHILIPS TE BETALEN BEDRAG MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN/OF SERVICES IN KWESTIE.

9.6. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, noch op uw recht de Producten te retourneren zoals vastgelegd in clausule 7.



Naar boven