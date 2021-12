Gezond blijven tijdens de laatste loodjes

Je baby kan elk moment komen. Pak alvast een ziekenhuistas in en neem die altijd met je mee. Bewaar hem bijvoorbeeld in de auto als je een dagje weggaat. Zorg er ook voor dat je partner of bepaalde familieleden hun mobiele telefoon altijd binnen handbereik hebben in afwachting van je telefoontje.

Gebruik deze dagen om de laatste punten op je takenlijstje weg te strepen. Als je dat nog niet had gedaan, kun je bijvoorbeeld je wensen aangeven in de tool Geboorteplan van Zwangerschap+.