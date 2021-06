Iedere vrouw ervaart de borstvoeding anders. Het is dan ook niet vreemd als je je afvraagt wat voor soorten borstpijn normaal zijn en welke niet.

Realiseer je dat het niet vreemd is om wat pijn of gevoeligheid in je borsten te ervaren in de periode dat je de borstvoeding tot stand brengt en als je je baby voor het eerst aanlegt. Mocht je echter pijnlijke tepels hebben, of blijft de gevoeligheid aanhouden tijdens de hele of het grootste gedeelte van de voeding, dan is het verstandig om advies te vragen bij een lactatiedeskundige.