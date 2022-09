Snoerloze steelstofzuiger

De Philips 8000 Series Aqua Plus heeft een krachtige 25,2 volt lithium-ion accu die ontworpen is voor langdurige en krachtige prestaties. De 8000 Series Aqua Plus heeft drie snelheidsinstellingen (Turbo, Normal, Eco) waarmee u de gebruiksduur kunt beïnvloeden en twee verschillende mondstukken. Aangezien het stofzuig- en dweilmondstuk geen LED-verlichting en roterende borstel hebben, gaat de 8000 Series Aqua Plus 28 minuten mee in de turbo-stand, 35 minuten in de normal-stand en tot 80 minuten in de eco-stand. Als u de gemotoriseerde 360° stofzuigmondstuk gebruikt, gaat de 8000 Series Aqua Plus 28 minuten mee in turbo-stand, 35 minuten in de normale stand en 70 minuten in de eco-stand. Geen enkele andere snoerloze stofzuiger biedt zo'n lange gebruiksduur met vergelijkbare prestaties.