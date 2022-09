# 1: Stuur post

Nu we allemaal zo veel online zijn, is het soms leuk om offline met elkaar te communiceren. Stuur dus eens een kaartje naar jouw ouders, zus, broer of andere familieleden en vrienden.



# 2: Kies voor videobellen

Ga je bellen? Gebruik die camera dan ook eens. Want het is toch leuk om te zien dat het huis van jouw zus net zo rommelig is als dat van je? Of om te zien dat jouw collega ook een huispak aanheeft? Maar het is vooral fijn omdat je met beeld beter kunt zien hoe iemand zich echt voelt. Dus gebruik FaceTime, WhatsApp, Messenger, Zoom, Skype of Google Hangouts, wat maar het maar het handigst is voor jullie allebei.

# 3: Ga op pad.

Jouw grootouders mogen het verzorgingstehuis misschien niet uit. Maak dan een mooie banner of doe een kleurrijke of grappige outfit aan en rijd langs. Ze zullen die momenten echt koesteren. Wonen ze nog thuis? Neen dan een stoel mee en zet die bij de voordeur. Zo kunnen jullie op een veilige afstand met elkaar kletsen. Het is belangrijk dat ze niet eenzaam worden. Kletsen helpt, ook voor jezelf!

# 4: Bezorg een maaltijd.

Ga eens creatief koken of maak gewoon een grote pan spaghetti en zet het eten af bij de voordeur van jouw grootouders. Of verras een oudere buurman met een heerlijke zelfgemaakte maaltijd. Dit is een eenvoudige manier om iemands dag op te vrolijken en bovendien wat gezond eten te bezorgen.