Diep van binnen weten we allemaal dat we minder tijd achter onze schermen en meer tijd buiten moeten doorbrengen. De meningen van onderzoekers over hoe lang je idealiter buiten zou moeten doorbrengen om je geestelijke gezondheid te verbeteren, lopen uiteen. Hun advies varieert van 2 uur per week6 tot 90 minuten per dag7. Een ding waar de meeste onderzoekers het echter over eens zijn is het feit dat het bekijken van de natuur slechts tot op zekere hoogte werkt. Je moet jezelf helemaal onderdompelen in de natuur om het volledige voordeel te behalen. De Japanners weten dit al geruime tijd. 'Bosbaden' (shinrin-yoku) zijn al tientallen jaren populair in Japan. Het gaat om een volledige zintuiglijke ervaring van het buitenleven, mogelijk gemaakt door er heel langzaam en bewust doorheen te bewegen.

We hebben ook goed nieuws voor je als je niet veel tijd beschikbaar hebt (of natuur bij je in de buurt), maar toch van de voordelen wilt genieten. Onderzoek toont aan dat zelfs als ze kunstmatig zijn, louter de beelden, geluiden en geuren van de natuur al positieve gezondheidseffecten kunnen bereiken8. Het luisteren naar de geluiden van de natuur via je hoofdtelefoon is bijvoorbeeld een zeer toegankelijke manier om deel uit te maken van de natuur. Het kan je stemming verbeteren, je stress verminderen en je meer verbonden laten voelen met de mensen om je heen.

