Heet douchen is het eerste dat we graag doen als we thuiskomen na een lange dag in de kou. Maar wist u dat heet douchen, met watertemperaturen hoger dan 40 graden Celsius, kan leiden tot ernstige irritatie? Dit gebeurt omdat heet water de natuurlijke oliën van de huid wegneemt, waardoor de huid uitdroogt.

Kachels zijn een veelvoorkomende oorzaak van een droge huid, omdat langdurig gebruik van de verwarming de vochtigheidsgraad in uw huis verlaagt. Een lage vochtigheidsgraad in uw huis, in combinatie met lage buitentemperaturen is een situatie waarin eenvoudig huidirritatie kan optreden. Of u nu een centraal verwarmingssysteem of ruimteverwarmers gebruikt gedurende langere perioden, u loopt het risico dat uw huid uitdroogt. Dus trek een extra trui aan en uw huid zal u er later dankbaar voor zijn!