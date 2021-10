Zelf een buitentraining samenstellen 

Wil je nog meer aan je uithoudingsvermogen werken? Dan is cardiotraining heel geschikt voor jou. In tegenstelling tot circuittraining, waarbij je korte oefeningen met hoge intensiteit doet, richt de cardiotraining zich op herhalende bewegingen met matige intensiteit gedurende een langere periode1. Wandelen, fietsen, dansen en roeien worden allemaal beschouwd als cardiotraining. Hardlopen is waarschijnlijk de bekendste cardiotraining. Hardlopen kan heel goed zijn voor je gezondheid: het is bevorderlijk voor je humeur, concentratievermogen en cardiovasculaire gezondheid. Hardlopen is een geweldige manier om calorieën te verbranden, wat handig is als je wilt afvallen.

Wil je de 'runner's high' ervaren? Geweldig, maar wees ervan bewust dat het niet eenvoudig is om te beginnen met hardlopen en uithoudingsvermogen op te bouwen. Begin verantwoord en zorg ervoor dat je eerst gewend raakt aan een stevig wandeltempo. Na een tijdje kun je beginnen met een hardloopschema voor beginners. Deze schema's vindt je online en wisselen gewoon lopen en hardlopen af. Je gaat geleidelijk steeds meer hardlopen en voordat je het weet, loopt je een half uur achter elkaar! Is het schema te zwaar? Dat is niet erg, je kunt het schema van deze week gewoon een paar keer herhalen. Vergeet niet dat het er niet om gaat dat je de snelste bent, maar dat je op een gezonde manier een sterker lichaam krijgt.

Om blessures te voorkomen moet je voor en na de training goed stretchen. Spierpijn hoort erbij, maar als je ergens pijn krijgt, moet je naar een fysiotherapeut.