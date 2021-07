Het antwoord op deze vraag hangt af van je persoonlijke situatie en je leefsituatie. Als we in plaats daarvan kijken naar de vraag ‘is luchtreiniging in huis nuttig?’, dan is het zeker gemakkelijk om ‘ja’ te antwoorden. Maar vooral voor onderstaande mensen en woningen kan een luchtreiniger voor in huis extra nuttig zijn:



Hooikoortspatiënten



Mensen met huisdierallergieën



Personen met een allergie voor huisstofmijt



Patiënten met ademhalingsproblemen zoals astma



Thuiskoks die het huis met kookgeuren vullen



Fans van kaarsen of wierook



Huizen met open haarden die hout of kolen verbranden



Woningen die moeilijk te ventileren zijn



Woningen die vatbaar zijn voor condensatie, vocht of schimmel



Woningen in steden, of dicht bij gebieden met veel verkeer





Zoals je kunt zien, bevat bovenstaande lijst vooral mensen met bepaalde allergieën en gevoeligheden voor verontreinigende stoffen in de lucht. Maar ook huizen waar vaak geuren of rook circuleren of woningen met vochtproblemen kunnen baat hebben bij luchtzuivering in huis.



Met je nieuwe kennis over waar luchtreinigers goed voor zijn, kun je beslissen of zo'n apparaat iets voor jou is!