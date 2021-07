Frisse lucht kan een grote rol spelen bij het verlichten van een allergie voor huisdieren in huis. Muffe lucht laat deeltjes circuleren in de omgeving. Het laten circuleren van frisse lucht zal helpen om de muffe lucht op te frissen en de hoeveelheid allergenen in de lucht te verminderen. Je kunt de lucht in je huis verfrissen op de volgende manieren:





Open deuren en ramen om de frisse lucht binnen te laten, zodat de lucht zijn werk kan doen.



Een andere manier om het risico op een allergische reactie te verminderen is met een luchtreiniger.





Tip: Investeer in een luchtreiniger van goede kwaliteit, zoals de 3000i Series Luchtzuiveraar. Deze helpt om tot 99,9% van de allergenen, verontreinigende stoffen en virussen uit de lucht te halen en vangt ze op in een filter. Het resultaat is lucht die gezuiverd is, met minder huidschilfers van huisdieren om in te ademen.



Met de combinatie van onze huismiddeltjes tegen dierenallergiesymptomen, praktische veranderingen en het zuiveren van de lucht, weet je nu precies wat te doen tegen hondenallergie, kattenallergie of een allergie voor een ander huisdier.



