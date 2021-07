De belangrijkste reden waarom je wilt weten hoe je een luchtbevochtiger moet schoonmaken, is dat er zich bacteriën in kunnen ophopen. Zodra je luchtbevochtiger zelf een beetje onhygiënisch wordt, loop je het risico dat die in de lucht terechtkomen. Maar hoe komt het dat bacteriën zich ophopen? De belangrijkste boosdoener is stilstaand water, dat zich gemakkelijk kan ophopen als je machine niet regelmatig wordt schoongemaakt. Een effectieve luchtbevochtiger zoals de 2-in-1 luchtzuiveraar en luchtbevochtiger uit de 3000i serie kan helpen voorkomen dat bacteriën in de lucht terechtkomen.Of je nu wel of niet weet hoe een luchtbevochtiger werkt , je dient altijd de handleiding van de fabrikant te volgen. Maar als het op schoonmaken aankomt, is een goede vuistregel om de onderdelen van de luchtbevochtiger ten minste eenmaal per week te desinfecteren. Het kan nodig zijn de filter, de tank en de basis van de luchtbevochtiger vaker te reinigen als je een opeenhoping van vuil ziet..