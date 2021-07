Wat is een macchiato?





Een macchiato is meteen herkenbaar aan de iconische laagjes. Maar laten we bij het begin beginnen: wat is een macchiato? Een macchiato valt ongeveer tussen een latte en een zwarte espresso. Er zit niet zoveel melk in als in een latte of cappuccino, maar is minder intens dan een pure espresso. Dit drankje is ook Italiaans en werd erg populair als opkikkertje voor in de middag. Dit omdat het minder sterk is dan een espresso maar sterker dan de cappuccino die traditioneel in de ochtend gedronken wordt.