Stap 1: Zet een espresso



De eerste stap is om een espresso te zetten met je machine.



Doe de bonen in de koffiebonenmaler (liefst eentje met keramische maalschijven) en maal de bonen tot een fijn poeder.

Druk op de espressoknop en kijk hoe die donkere espresso je koffiekop vult.





Tip: Welke machine je ook gebruikt, deze stap zal weinig verschillen. Volg de instructies voor jouw espressomachine om de filter met gemalen koffie te vullen en de filterdrager in de machine te draaien.



Stap 2: Schuim de melk op



Nu is het tijd om de melk op te schuimen.





Giet de melk van je keuze in een gekoeld metalen kannetje. Wij raden aan om de kan ongeveer voor 1/3 te vullen met koude, volle melk.

Verwijder eventuele waterresten uit de melkopschuimer voordat je deze in het kannetje steekt. Daarna kun je de melkopschuimer aanzetten.

Houd de kan onder een hoek om de melk te laten wervelen en opwarmen.

Breng de melkopschuimer de laatste paar seconden tot vlak onder het oppervlak van de melk om meer schuim te krijgen.

Spuit als je klaar bent de laatste restjes melk weer uit de melkopschuimer en veeg deze schoon met een nat doekje.





Tip: Voor het allerbeste schuim wervel je het kannetje met melk nog even zachtjes rond en tik je ermee op het werkblad om grote bellen te verwijderen.



Stap 3: Doe de melk bij de espresso



Nog een laatste stap en je weet echt precies hoe je thuis cappuccino maakt.





Houd het kannetje weer onder een hoek en giet de gestoomde melk voorzichtig op de espresso.

Tegen het einde kun je een beetje sneller gieten, waarbij je een ronddraaiende beweging maakt om een flinke schuimlaag te vormen.





Tip: Wil je een ‘nattere’ cappuccino, doe dan alleen gestoomde melk in het kopje; als je liever een 'droge' cappuccino hebt, kun je ook alleen wat melkschuim bij de espresso doen.



Ziezo! Zo kun je een heerlijke cappuccino maken, thuis en zonder gedoe! Strooi wat cacaopoeder, kaneel of wat je verder maar lekker vindt over de cappuccino om 'm nog meer smaak te geven.



Als je al deze stappen wilt overslaan en nog sneller thuis een cappuccino wilt maken, is een volautomatische espressomachine ideaal. Kies een exemplaar dat je verse bonen laat gebruiken voor een cappuccino of andere koffiedrank die niet onderdoet aan een door een barista gemaakte koffie. Zo'n machine wordt je eigen café in huis, elke ochtend.



Leer meer over koffie met onze info over lattes, macchiato's, flat whites en andere espressodranken en proost dan – met je koffiekop – op een heerlijke, schuimige, zelfgemaakte cappuccino.