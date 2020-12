Rondleidingen

Laat je inspireren door de oprichters van het Philips concern en de talrijke innovaties die Philips heeft ontwikkeld. Combineer je bezoek met een speciale privérondleiding door het museum. Het Philips Museum biedt verschillende rondleidingen aan zowel binnen als buiten het museum. Een Nederlands- of Engelstalige rondleiding kun je rechtstreeks online boeken. Boek je vóór 31 december 2020? Dan krijg je de privérondleiding voor €40,- (in plaats van €60,-) per gids.

Let op: in het Philips Museum zijn mondkapjes verplicht. Ook de gids draagt een mondkapje of gelaatsmasker.