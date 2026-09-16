Een haast overdreven verantwoordelijkheidsgevoel



Erik Hazelhoff Roelfzema, beter bekend als Soldaat van Oranje, Johan Cruijff en koningin Juliana en prins Bernhard, stuk voor stuk hebben zij ieder op hun eigen manier hun dank geuit voor wat Frans Otten voor hen heeft gedaan. Zelf heeft hij dat nooit aan de grote klok gehangen. Maar ook minder bekende mensen heeft hij gesteund.



Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat zij konden studeren of een eigen bedrijf konden opbouwen. Hij stortte – onder meer in Eindhoven en Valkenswaard - royale bedragen in fondsen, waaruit jarenlang sportieve en andere maatschappelijke initiatieven zijn gesteund.



Frans Otten was een complexe man. Hij kon diplomatiek en discreet zijn en mensen stimuleren en inspireren. Maar hij kon ook ongenuanceerd zijn, opvliegend en moeilijk te doorgronden. Hij was getekend door de crisis van begin jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog. Voor alles wilde hij jonge mensen die ellende besparen.



Zijn bipolaire stoornis speelde hem bij tijd en wijle parten. Zijn extreme gulheid wordt vaak aan zijn stoornis toegeschreven. Ik ben het daar niet mee eens. Daarvoor handelde hij te rationeel en te consequent.



Natuurlijk heb ik mij afgevraagd wat zijn drijfveren waren. Mijn conclusie is dat zijn handelen veelal voortkwam uit een (haast) overdreven verantwoordelijkheidsgevoel. Hij was zich er zeer van bewust dat het leven hem in veel opzichten gunstig gezind was en dat bracht volgens hem navenante verplichtingen mee. Als iets hem dreef dan was het de overtuiging dat hij met zijn talenten tot het laatst toe alles moest geven wat hij in zich had.