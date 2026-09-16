Op 15 mei 2023 ontmoetten Paul Otten en Chris Paulussen elkaar in Eindhoven bij de onthulling van het beeld van Philips-oprichter Gerard Philips. Paul Otten is de kleinzoon van voormalig Philips-president Frans Otten en de beheerder van het familiearchief. Chris Paulussen bouwde als journalist van het Eindhovens Dagblad een reputatie op als Philips-watcher. Hun ontmoeting bleef niet zonder gevolgen. Op 22 september 2026 verscheen het boek ‘Frans Otten, de niet te vergeten Philips-president’. Chris Paulussen legt uit waarom de biografie er moest komen.
Door: Chris Paulussen
Hij is zeker niet de bekendste president die aan de top van het Philips-concern heeft gestaan, maar wel een van de langstzittende en misschien was hij wel de beste ooit. Dat ‘misschien’ staat er niet voor niets, want Frans Otten had ook zijn tekortkomingen. Desondanks is de vraag gewettigd wat van de Eindhovense onderneming zou zijn geworden zonder Frans Otten.
Niet alleen voor Philips was Otten van grote betekenis. PSV zou zonder zijn inspanningen nooit de topclub zijn geworden die het nu is. En de vraag is wat de gevolgen voor de monarchie waren geweest als Frans Otten niet had bemiddeld tussen koningin Juliana en prins Bernhard, toen in de jaren vijftig het koninklijk huwelijk wankelde als gevolg van de Greet Hofmans-affaire.
En dat is nog maar een kleine greep uit de verdiensten van Frans Otten. Het maakt van hem een man om nooit te vergeten. Toch is dat precies wat dreigde te gebeuren.
Zijn naam leeft voort in het Ir. Ottenbad in Eindhoven en in het Frans Otten Stadion in Amsterdam. PSV organiseert jaarlijks de Otten Innovation Cup, een internationaal toernooi voor jeugdige voetbaltalenten en een proeftuin voor spelvernieuwingen. Maar vraag een willekeurige voorbijganger wie Frans Otten was en hij blijft vrijwel zeker het antwoord schuldig.
Als economieredacteur van het Eindhovense Dagblad raakte ik geïnteresseerd in de geschiedenis van Philips. Weinig ondernemingen hebben zo’n interessante historie en over weinig bedrijven zijn zoveel boeken geschreven als over Philips. Maar over Frans Otten is niet één boek verschenen. Terwijl het zeer de vraag is of het Philips-concern nog zou hebben bestaan als Frans Otten er niet was geweest. Een gewaagde constatering? De feiten spreken boekdelen.
Frans Otten leidde Philips van 1939 tot 1961. Als president was hij de opvolger van zijn schoonvader Anton Philips en de voorganger van zijn zwager Frits Philips. Voor zijn aantreden als president loodste hij het Philips-concern in de jaren dertig door een van de moeilijkste periodes in zijn bestaan.
Na zijn studie aan de Technische Hogeschool Delf trad Frans Otten in 1924 in dienst van Philips. Dat was twee jaar na het vertrek van Gerard Philips, die het bedrijf in 1891 oprichtte en samen met zijn broer Anton uitbouwde tot een van de grootste gloeilampenfabrikanten ter wereld. In de jaren die volgden groeide Philips onder de dynamische leiding van Anton Philips uit tot de grootste radiolampenfabrikant van Europa en de grootste producenten van radiotoestellen ter wereld.
Als begin jaren dertig de wereldwijde crisis toeslaat, blijkt de onderneming financieel en organisatorisch niet te zijn meegegroeid. Onder druk vanuit de raad van commissarissen benoemt Anton Philips een financieel-directeur. De enige aan wie hij die positie toevertrouwt is Frans Otten – sinds september 1925 zijn schoonzoon en vanaf 1927 onderdirecteur.
Otten kan zijn borst nat maken. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor de reorganisatie waarbij het aantal werknemers in Eindhoven wordt teruggebracht van ruim 22.000 naar minder dan 10.000. Hij krijgt ook de leiding bij het financieel en administratief op orde brengen van de onderneming. Het zijn noodzakelijke maatregelen die Anton Philips niet over zijn hart kan verkrijgen. Frans Otten knapt het ‘vuile’ werk op, het voortbestaan van Philips weegt voor hem zwaarder dan zijn persoonlijke populariteit.
Terwijl Philips verrassend snel herstelt, ziet Frans Otten een nieuwe dreiging naderen van een heel andere aard. Hij onderkent het gevaar van de machtsgreep van Adolf Hitler in Duitsland en op zijn initiatief begint Philips zich in 1934 voor te bereiden op de oorlog.
Als Frans Otten in 1936 benoemd wordt tot directeur, creëert Anton Philips voor zichzelf de positie van president – hij houdt vast aan een eenhoofdige leiding, ook al is daar feitelijk geen sprake meer van. Maar één ding is vanaf dat moment duidelijk: Frans Otten is zijn beoogde opvolger. In 1939 draagt Anton Philips de leiding formeel over aan zijn schoonzoon.
Frans Otten volgt intussen de geopolitieke ontwikkelingen op de voet. Juridische maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat Philips na een invasie in handen van de bezetter valt. Als hij begin mei 1940 vanuit Berlijn te horen krijgt dat de Duitsers op het punt staan om Nederland binnen te vallen, vertrekt de Philips-top eerst naar het Verenigd Koninkrijk en vervolgens naar de Verenigde Staten.
Frits Philips blijft achter en neemt vanuit Eindhoven de leiding over de Philips-bedrijven in bezet gebied – voor zover de Duitsers hem de ruimte geven. In de rest van de wereld is Frans Otten de baas. De statutaire zetel van de onderneming is verplaatst naar Curaçao.
Onder aanvoering van Frans Otten levert Philips een aanzienlijke bijdrage aan de oorlogsindustrie in het vrije deel van de wereld. Hij neemt ook deel aan studiegroepen die zich buigen over de situatie na de oorlog. Hij adopteert Engelandvaarders – mannen die Nederland zijn ontvlucht om met de geallieerden tegen de Duitsers te vechten – als zijn oorlogszonen. Hij behartigt hun belangen en helpt ze waar hij kan.
In de niet-bezette gebieden werkte Philips voor de geallieerden. Het Philips-netwerk blijft daardoor in stand en kan ook voor ondernemingsdoeleinden gebruikt blijven worden. Na de bevrijding worden Philips en Frans Otten in de Verenigde Staten onderscheiden voor hun oorlogsinspanningen.
Op 18 september 1944 wordt Eindhoven bevrijd. Vier dagen later is Frans Otten al terug in de stad. Frits Philips heeft onder Duits bewind de scepter gezwaaid in Eindhoven, maar het is al gauw Frans Otten die de leiding neemt tijdens de wederopbouw. Met de instelling van een raad van bestuur maakt hij een einde aan de eenhoofdige leiding, waar Anton Philips zo aan hechtte. Otten werkt als president liever samen in een team.
Naar buiten toe is hij de onbetwiste leider. Niemand kan zijn werktempo bijhouden. Hij bereidt zich minutieus voor en bestudeert de cijfers tot achter de komma. Hij komt altijd beslagen ten ijs en zijn analyses zijn messcherp. Toch is zijn voorzitterschap van de raad van bestuur intern niet onomstreden. Hij is geen gemakkelijke man. Hij kan fel uit de hoek komen. Wie zich daardoor laat afschrikken en hem naar de mond praat verliest zijn achting. Wie de moed heeft om met goede argumenten tegen hem in te gaan krijgt zijn respect. Hij lijdt ook aan stemmingswisselingen. De diepere oorzaak komt na de oorlog aan het licht als wordt vastgesteld dat hij een bipolaire stoornis heeft. Zijn uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten geven echter de doorslag. Zijn medebestuurders zijn graag bereid om hem uit de wind te houden als hij het moeilijk heeft. Bovendien kan hij rekenen op de onvoorwaardelijke steun van zijn vrouw Annetje. Ook als in beperkte kring bekend wordt dat hij biseksueel is.
Na de wederopbouw volgt in de jaren zestig een periode van expansie. Televisie is de drijvende kracht achter de groei, maar Philips slaat zijn vleugels uit in allerlei richtingen: scheerapparen, telecommunicatie, radarsystemen, huishoudelijke apparatuur, industriële en medische systemen en zelfs farmacie. Otten is er niet onverdeeld gelukkig mee, hij maant tot voorzichtigheid, maar accepteert het ook als een meerderheid van de raad van bestuur anders beslist. Strenger is hij als het gaat om financiële discipline. Dan weigert hij de teugels te laten vieren.
Als Frans Otten in 1961 op 65-jarige leeftijd met pensioen gaat, is Philips een veelzijdig wereldconcern met een omzet van 5 miljard gulden en 210.000 werknemers. Aan zijn zwager Frits Philips draagt hij een financieel kerngezonde onderneming over.
Daarmee is het verhaal van Frans Otten nog lang niet compleet. Er valt veel meer over hem te vertellen. Hij was een sportfanaat, een weldoener en een bemoeial en speelde een rol van betekenis in de levens van heel veel mensen.
Om te beginnen zijn als ‘maniakaal’ omschreven aandacht voor sport. In zijn jonge jaren raakt hij verslingerd aan de bergsport. Als student rust hij niet voordat hij de Delftsche Studenten Alpen Club van de grond heeft gekregen. Het initiatief krijgt navolging en geeft een impuls voor de bergsport in Nederland. In Eindhoven blijft zijn fanatisme voor sport niet onopgemerkt. In 1928 wordt hij voorzitter van PSV – dan nog de koepel waar alle sportactiviteiten bij Philips onder vallen.
Frans Otten is een pleitbezorger van alle sporten. Hij benadrukt het belang van sport voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid – voor karaktervorming, het ontwikkelen van discipline en het leren presteren in teamverband. Hij is lid van meer dan honderd sportverenigingen – meestal erelid omdat hij ze ook steunt met geld en goede raad. Hij adopteert na de oorlog tientallen sportzonen – onder wie tennisser Tom Okker, tienkamper Eef Kamerbeek en de PSV-spelers Fons van Wissen en Roel Wiersma. Hij moedigt ze aan en steunt ze financieel. Dankzij Otten beschikt Eindhoven in 1960 over twaalf vierkante meter sportaccommodatie per inwoner – geen gemeente in Nederland kon daaraan tippen.
De voetbaltak van PSV heeft zijn speciale aandacht. Otten zorgt voor de beste accommodatie en legt spelers in de watten door ze aan een gemakkelijk baantje te helpen, een woning te bezorgen en te overladen met cadeaus. Het helpt allemaal om topspelers aan te trekken en vast te houden. Hij heeft ook nog verstand van het spelletje en deinst er niet voor terug om zich met de opstelling te bemoeien.
Erik Hazelhoff Roelfzema, beter bekend als Soldaat van Oranje, Johan Cruijff en koningin Juliana en prins Bernhard, stuk voor stuk hebben zij ieder op hun eigen manier hun dank geuit voor wat Frans Otten voor hen heeft gedaan. Zelf heeft hij dat nooit aan de grote klok gehangen. Maar ook minder bekende mensen heeft hij gesteund.
Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat zij konden studeren of een eigen bedrijf konden opbouwen. Hij stortte – onder meer in Eindhoven en Valkenswaard - royale bedragen in fondsen, waaruit jarenlang sportieve en andere maatschappelijke initiatieven zijn gesteund.
Frans Otten was een complexe man. Hij kon diplomatiek en discreet zijn en mensen stimuleren en inspireren. Maar hij kon ook ongenuanceerd zijn, opvliegend en moeilijk te doorgronden. Hij was getekend door de crisis van begin jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog. Voor alles wilde hij jonge mensen die ellende besparen.
Zijn bipolaire stoornis speelde hem bij tijd en wijle parten. Zijn extreme gulheid wordt vaak aan zijn stoornis toegeschreven. Ik ben het daar niet mee eens. Daarvoor handelde hij te rationeel en te consequent.
Natuurlijk heb ik mij afgevraagd wat zijn drijfveren waren. Mijn conclusie is dat zijn handelen veelal voortkwam uit een (haast) overdreven verantwoordelijkheidsgevoel. Hij was zich er zeer van bewust dat het leven hem in veel opzichten gunstig gezind was en dat bracht volgens hem navenante verplichtingen mee. Als iets hem dreef dan was het de overtuiging dat hij met zijn talenten tot het laatst toe alles moest geven wat hij in zich had.
De biografie van Frans Otten is verkrijgbaar in het Philips Museum.
Titel: Frans Otten, de niet te vergeten Philips-president
Schrijver: Chris Paulussen (www.chrispaulussen.nl)
Verschijningsdatum: 22 september 2026
Uitgever: Lecturis
ISBN: 978 94 6226 579 0
Prijs: 35 euro
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Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)40 235 90 30
Pers
+31 (0)6 15 89 14 42
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