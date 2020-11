Gastvrouw of gastheer

Wij krijgen heel vaak complimenten over hoe leuk bezoekers bij ons ontvangen zijn door het team van het museum. Daar kun jij deel van uitmaken. Als gastheer/-vrouw ben je het visitekaartje van het museum. Je bent communicatief, gastvrij en je werkt bij toerbeurt, en afhankelijk van de planning, aan de receptie/balie, in de winkel, in het museumcafé of in de tentoonstelling.



Het Philips Museum organiseert ook speciale evenementen, vakantieactiviteiten, tentoonstellingen, maar ook zakelijke vergaderingen, groepsbezoeken en diners. Deze vinden plaats binnen óf buiten de reguliere openingstijden. Wij zoeken mensen die zin hebben om deze mensen een fijne dag te bezorgen. Op dit moment zoeken wij vooral mensen die in het weekend kunnen werken.



Is dit iets voor jou, stuur dan een mail met een korte motivatie naar vrijwilligers-museum@philips.com