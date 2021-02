Veelgestelde vragen

Ik heb nog oude Philips-producten, kunnen jullie hier iets mee?

Ja, u kunt oude Philips-producten, foto’s, brieven en documenten doneren aan ons museum. Kleine voorwerpen kunt u afgeven aan de balie. U kunt ook terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips Producten via sbhp@kpnmail.nl

Moet ik reserveren voor activiteiten of evenementen?

Voor het evenement Museum Kids Factory kunt u via onze webshop een tijdvak reserveren. Voor alle andere activiteiten en evenementen hoeft u niet te reserveren. Als u met een groep van meer dan twintig personen komt, vinden wij dit fijn om vooraf te weten. U kunt dan contact met ons opnemen via: boekingen-museum@philips.com

Is het museum geschikt voor kinderen? Vanaf welke leeftijd?

Jazeker, het museum biedt naast de vaste tentoonstelling ook speciale activiteiten aan voor kinderen vanaf 4 jaar.

Moet ik voor een rondleiding reserveren?

Ja, u kunt hiervoor het aanvraagformulier invullen. Het Philips Museum organiseert verschillende rondleidingen. Meer informatie leest u op de pagina over onze rondleidingen. Let op: Een rondleiding dient u minimaal twee weken van tevoren te reserveren.

Hoe lang duurt een museumbezoek bij jullie gemiddeld?

Gemiddeld duurt het anderhalf tot twee uur om de gehele expositie te bezichtigen. Een rondleiding duurt vijf kwartier.

Kan ik met mijn rolstoel of scootmobiel het museum in?

Het Philips museum is volledig toegankelijk voor rolstoel en scootmobiel.

Is er een rolstoel aanwezig in het museum?

Ja, er zijn twee rolstoelen aanwezig. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u voor uw bezoek bellen met (0)40 235 90 30.

Kan ik ook alleen de winkel of het museumcafé bezoeken?

Het is mogelijk alleen de winkel te bezoeken. Het museumcafé is echter alleen te bezoeken in combinatie met een geldig entreebewijs.

Verkopen jullie ook cadeaukaarten?

Jazeker, aan de balie van het museum verkopen wij cadeaukaarten (minimaal €20,-). Deze zijn te gebruiken aan de balie, in de museumshop en in het museumcafé.

Mag ik geluids- of video-opnamen maken in het museum, voor privégebruik?

Ja, dat mag, alleen als het voor privédoeleinden is.

Zijn er kluisjes aanwezig in het museum?

Ja, deze zijn gratis voor onze bezoekers.