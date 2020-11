Organisatie

In het Philips Museum werken negen vaste medewerkers en bieden we ongeveer vijf mensen een werkgelegenheidsplek aan. Daarnaast werken in het Philips Museum meer dan 100 vrijwilligers. Deze vrijwilligers vallen onder de in 2014 opgerichte Stichting Philips Museum. De taken en verantwoordelijkheden van deze vrijwilligers verschillen onderling sterk. De vrijwilligers zijn voor het Philips Museum van levensbelang. Zij geven mede vorm aan de beleving van het Philips verhaal en aan de gastvrijheid van het museum.



De directie en medewerkers van het museum zijn te bereiken via onderstaande e-mail adressen.