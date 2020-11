Het Philips Museum is het museum van Koninklijke Philips N.V. Het is gevestigd in de eerste gloeilampenfabriek van Philips in het centrum van Eindhoven. De vaste tentoonstelling in het museum neemt je mee op reis door het Philips-verhaal over ambitieus ondernemerschap. Vanaf de start van de onderneming in 1891 tot en met de innovaties van morgen.

Trek voor je bezoek aan het museum anderhalf tot twee uur uit.